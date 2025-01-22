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Yangında tüm çocuklarını kaybetti! Kan donduran anları hastaneden anlattı: "Kemiklerim kırıldı, Alican ellerimden kayıp gidince..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.01.2025 16:10
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Türkiye dün Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den gelen kan dondurucu haberlerle sarsıldı. Yüzde 90 doluluktaki otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Oteldeki yangında tüm ailesini kaybeden ve kendisini zor kurtarabilen Mete Tunç Boduroğlu yaşadığı korkunç anları anlattı. Dumandan etkilenen çocuklarını camdaki trabzana götüren baba Boduroğlu, oğlunun ellerinden kayarak düştüğünü ve peşinden kendisinin de 6. kattan atladığını ifade etti.

Yangında tüm çocuklarını kaybetti! Kan donduran anları hastaneden anlattı: "Kemiklerim kırıldı, Alican ellerimden kayıp gidince..."

Boduroğlu'nun hasta yatağından aktardıkları okuyucuların adeta kanını dondurdu. Yangın esnasında evlatlarını korumak için her şeyi yaptığını belirten Boduroğlu, yaşadıklarını A Haber'e aktardı.

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Yaralı Mete Tunç Boduroğlu hasta yatağından anlattıkları şöyle:

Odaları kıra kıra gidiyorduk, başka insanlarda vardı. Camlar kırılmadı zaten camı kırmak doğru değildi daha çabuk alevler dışarı gidiyor. Camı kırılmamış bir oda buldum ve Alican'ı cama çıkardım trabzana tutunuyordu yandan.

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CAMLARDA HAYAT ARAYIŞI

Elif ile Ebru da aynı durumdaydı. Elif dayanamadı bu sefer Ebru'yu çıkardım o da gitti. Balkondan sarkıyorlar dayanamıyorlar tabi. Rüzgar nereden eserse duman oraya gidiyordu. Oğlum Alican'a dedim hadi gel yana geçelim dedim ama bana çok kötü olduğunu söyledi. Bana sarılmasını söyledim.

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ODADA AĞLAYAN BİR BEBEK BULMUŞ

Ben kendimi tamamen suya sokmuştum. O bana sarıldı, bu sefer yan odaya gittik orada bir çocuk ağlıyordu, bebekti. Onu aldım ve cama çıktık. Sağ tarafta ben vardım sol tarafta kızım vardı. Solumda da Alican vardı. Artık kollarının ağrıdığını ve dayanamadığını söyledi.

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EVLATLARI ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ...

Ona dayan bekle dedim, kız ölünce Alican'ı aldım ve alt kata atladım. O sırada Alican üstümdeydi ve kemiklerim orada kırıldı. Alican kaydı gitti ellerimden sonra atladım. 6 kat aşağı çakıldım.

Kaynak: A Haber

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi facia
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