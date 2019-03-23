Yangında üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk, biri hamile 6 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan sitedeki 4 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede elektrik panosu ve kablolarını sararken, binanın içerisi yoğun dumanla kaplandı, bazı bina sakinleri üst katlarda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü, üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk, biri hamile 6 kişiyi tahliye etti.

Dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarda yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

