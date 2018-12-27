HABER

Yangında üst katlarda mahsur kalanları, itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 07:51 | Son Güncelleme

BURSA'da 4 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangında üst katlarda mahsur kalanları, itfaiye kurtardı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 4 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Merkez Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 1'inci katındaki Cem Ergin'e ait dairede, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binanın içini duman kapladı. Üst katlarda oturan bina sakinleri, duman nedeniyle dışarı çıkamayınca, balkonlara çıkıp yardım beklemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da balkondaki kişileri, yangın merdiveniyle tahliye etti.
Dumandan etkilenen 7 kişi, olay yerinde bekleyen ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, söndürüldü. Dairede zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yangında üst katlarda mahsur kalanları, itfaiye kurtardıYangında üst katlarda mahsur kalanları, itfaiye kurtardıYangında üst katlarda mahsur kalanları, itfaiye kurtardıYangında üst katlarda mahsur kalanları, itfaiye kurtardı

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralıOtomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı
Bursa'da yılbaşı öncesi 300 polisle 'huzur' uygulamasıBursa'da yılbaşı öncesi 300 polisle 'huzur' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Galerici sokak ortasında intihar etti!

Galerici sokak ortasında intihar etti!

Eskişehir'de alkollü drift yapan sürücüye rekor ceza! Ehliyetine tam 13 yıl...

Trafikte bunu yaptı rekor ceza geldi! Ehliyetine tam 13 yıl...

Sakarya'da dehşet! Bacanağını sokak ortasında öldürdü

Sesin geldiği yere koşan dehşete kapıldı! Güvenlik kamerası...

Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Kan donduran olay! Ölülerini kefene sarıp belediyenin...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.