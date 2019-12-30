Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen Hüseyin Yanık (93), hayatını kaybetti. Nevin Yanık, eve gelip, eşinin ölüm haberini alınca "O ölmemiştir, beni görünce gözünü açar" deyip, gözyaşlarına boğuldu.

Perşembe'ye bağlı İstanbulboğazı Mahallesi'nde Nevin- Hüseyin Yanık çiftine ait tek katlı evde, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında Nevin Yanık evde değilken, tuvalette olan Hüseyin Yanık dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen Hüseyin Yanık'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

'BANA GÖSTERİN, MUCİZE OLUR'

İtfaiye soğutma çalışması yaptığı ev kullanılmaz hale gelirken, Nevin Yanık bölgeye geldi. Evi gören ve acı haberi alan Nevin Yanık'ın içeri girmesine izin verilmedi. Fenalaşan Nevin Yanık, "O ölmemiştir, nolur bana gösterin, beni görünce gözünü açar, mucize olur" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Hüseyin Yanık'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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