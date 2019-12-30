HABER
  4. Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü

Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 18:57 | Son Güncelleme

 ORDU'nun Perşembe ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen Hüseyin Yanık (93), hayatını kaybetti.

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen Hüseyin Yanık (93), hayatını kaybetti. Nevin Yanık, eve gelip, eşinin ölüm haberini alınca "O ölmemiştir, beni görünce gözünü açar" deyip, gözyaşlarına boğuldu.
Perşembe'ye bağlı İstanbulboğazı Mahallesi'nde Nevin- Hüseyin Yanık çiftine ait tek katlı evde, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında Nevin Yanık evde değilken, tuvalette olan Hüseyin Yanık dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen Hüseyin Yanık'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
'BANA GÖSTERİN, MUCİZE OLUR'
İtfaiye soğutma çalışması yaptığı ev kullanılmaz hale gelirken, Nevin Yanık bölgeye geldi. Evi gören ve acı haberi alan Nevin Yanık'ın içeri girmesine izin verilmedi. Fenalaşan Nevin Yanık, "O ölmemiştir, nolur bana gösterin, beni görünce gözünü açar, mucize olur" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.
Hüseyin Yanık'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
Katil, doktorun kayınvalidesinin de başına silah dayayıp tetik düşürmüşKatil, doktorun kayınvalidesinin de başına silah dayayıp tetik düşürmüş
SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlarSMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinden izne çıkıp firar etti! Eşini 20 yerinden bıçakladı

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

İstanbullular dikkat! Yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

Son dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında 18 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, 'bomba var' diyerek kaçtı

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.