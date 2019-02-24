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Yangında yaşlı kadının evde olmaması faciayı engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 10:56 | Son Güncelleme

Karabük’te 3 katlı bir evin giriş katında çıkan yangında yaşlı kadının evde olmaması faciayı engelledi.Edinilen bilgiye göre olay, Yeşil Mahalle Şehit Mehmet Esen Sokak’ta meydana geldi.

Karabük’te 3 katlı bir evin giriş katında çıkan yangında yaşlı kadının evde olmaması faciayı engelledi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeşil Mahalle Şehit Mehmet Esen Sokak’ta meydana geldi. Şehriye Özdemir isimli yaşlı kadının yaşadığı evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, çıkan yoğun duman itfaiye erlerine zor anlar yaşattı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Sabah evine girmek için kapıyı açtığı sırada yangını fark eden Şehriye Özdemir’in başka bir yerde bulunması ise faciayı engelledi. Yangında evi kullanılmaz hale gelen yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık ekipleri yaşlı kadına müdahalede bulundu.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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