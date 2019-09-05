Yangında yüzü ve vücudu yanan Umut için kampanya

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'deki evlerinde, geçen sene çıkan yangında yüzü ve vücudunun bir bölümü yanan Cumali Umut Eşitmez'in (10), 255 bin TL'lik ameliyat masrafı için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Anne Mihribah Eşitmez, oğlunun yüzünün yeniden gülmesi için hayırseverlerden destek istedi.

Geçen yıl 12 Temmuz'da, Eşitmez Ailesi'nin Sağlık Mahallesi'ndeki evlerinde şarjdaki tablet bilgisayarın patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler nedeniyle klima iç ünitesinde de patlama meydana gelirken, yangında Cumali Umut, ağır yaralandı. Yüzünün ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Umut, 9 gün boyunca Yoğun Bakın Ünitesi'nde ardından Yanık Ünitesi'nde tedavi gördü. 9 ameliyatla Umut'un bacaklarından alınan dokular, yüz, kol ve sırtına nakledildi. Yanıklar nedeniyle dışarı çıkmaya utanan Zübeyde Hanım İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut, okula gitmek istemeyince evde eğitim almaya başladı. İnsanların bakışlarından rahatsız olduğunu belirterek, evden çıkmak istemediğini dile getiren Umut'un 16 Eylül'de Bodrum'da gireceği ameliyat için gereken 255 bin TL'nin toplanması amacıyla valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

'OĞLUMUN YÜZÜ GÜLSÜN DİYE'

Oğluna yardım eli uzatılmasını isteyen anne Mihriban Eşitmez, "Şu anda estetik ameliyat olması gerekiyor ancak ameliyat masrafları bayağı yüksek miktarda. Bunu karşılayacak durumumuz yok, karşılayamıyoruz. O nedenle valilik onaylı bir yardım kampanyası başlattık. Yardım etmek isteyenlerden yardım bekliyoruz. Sadece oğlum için, düzelebilme ihtimali olduğu için. Eylül'ün 16'sında ameliyat tarihi var. O zamana kadar bu miktarı toplamamız gerekiyor. Ameliyat ve diğer masraflar 255 bin TL tutuyor. Kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Oğlumun eskisi gibi yüzü gülsün, gözlerinin içi gülsün diye yardım kampanyamıza destek istiyoruz" dedi.