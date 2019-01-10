Yangında yüzünü elyaf yastıkla kapattı, vücudunun yüzde 45'i yandı

Antalya'da evlerinde çıkan yangında yastıkla yüzünü kapatarak alevlerden korunmak isteyen 2.5 yaşındaki Aras Ayık’ın yüzü başta olmak üzere vücudunun yüzde 45'i yandı.

3 çocuklu Ayık ailesinin evinde 4 Aralık 2018 tarihinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anne ve babanın olmadığı evde alevleri gören komşular içeriye girerek 1 ve 4 yaşında olan çocukları kurtardı. Bu sırada korkarak odada saklanan Aras Ayık ise alevlerden korunmak için yüzünü elyaf yastıkla kapattı. Elyaf yastığın alev alması sonucu yüzü yanan Aras Ayık, çığlıklarının duyulması üzerine komşular tarafından alevler arasından çıkarıldı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 45'İ YANDI

Antalya'daki ilk müdahalesinden sonra Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aras Ayık’ın vücudunun yüzde 45’inin yandığı tespit edildi. Yangın sırasında oksijen yetersizliği nedeniyle beyninde ve solunum yollarında da sıkıntı yaşayan Aras Ayık, 4 ameliyat geçirdi. Doktorlar tedavisi süren, yüzü ve vücudu sargı beziyle sarılan Aras'ın iyileşmesi için çaba harcıyorlar.