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Yangında zarar görmesin diye itfaiye eri türk bayrağını cebine koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 07:04 | Son Güncelleme

Fatih'te gece saatlerinde bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri kapıda asılı Türk Bayrağını zarar görmesin diye alarak cebine koydu.

Yangında zarar görmesin diye itfaiye eri türk bayrağını cebine koydu

Yangın Fatih, Mevlanakapı Mahallesinde gece saat 03:00 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simkeş Cami Sokakta iki katlı bir binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Kocamustafapaşa gruplarına ait ekipler gelerek müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri kapıda asılı Türk Bayrağı zarar görmesin diye bulunduğu yerden alarak cebine koydu.

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Bunu gören mahalle sakini bir kişi itfaiye erine giderek sarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, BEDAŞ görevlileri de gelerek elektriği kesti.

İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın itfaiye türk bayrağı

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