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Yangından ablası kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 19:12 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta Emine Kabacalı, evinde yangın çıkan kardeşi Murat Gebedek'i (65) son anda dışarı çıkararak kurtardı.

Yangından ablası kurtardı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta Emine Kabacalı, evinde yangın çıkan kardeşi Murat Gebedek'i (65) son anda dışarı çıkararak kurtardı.
Merkez Çaydamar Mahallesi'nde bir evde, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. O sırada evde bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Murat Gebedek, yan evde yaşayan ablası Emine Kabacalı tarafından son anda kurtarılıp, dışarı çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye şefi Ali Üretürk kolundan hafif yaralandı.
Çaydamar Mahallesi Muhtarı Mehmet Zaman, yangının ardından evin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir, ev komple yandı. Ev sahibi emekli tek başına yaşayan vatandaştı, ablası kurtarmış” diye konuştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Yangından ablası kurtardıYangından ablası kurtardıYangından ablası kurtardıYangından ablası kurtardı

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