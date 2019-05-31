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Yangından baba ve oğlunu kurtaran sayaç okuma memuru ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, sayaç okumak için gittiği iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Enver Açıkgöz'e (36) ve oğlu Mert Açıkgöz'ü (4) kurtaran Ali Akyıldız, Gediz (GDZ) Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından plaketle ödüllendirildi.

Yangından baba ve oğlunu kurtaran sayaç okuma memuru ödüllendirildi

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, sayaç okumak için gittiği iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Enver Açıkgöz'e (36) ve oğlu Mert Açıkgöz'ü (4) kurtaran Ali Akyıldız, Gediz (GDZ) Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından plaketle ödüllendirildi.
6 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle, Gazazhane Caddesi'ndeki Enver Açıkgöz'e (36) ait iki katlı müstakil evde, yangın çıktı. Elektirik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede evin alt katını sardı. Bu sırada elektrik sayacını okumaya gelen Gediz (GDZ) Elektrik Dağıtım Şirketi görevlisi Ali Akyıldız, yoğun dumanı fark etti. İçerideki Mert Açıkgöz'ün imdat çığlıklarını duyan Ali Akyıldız, kapıyı açmaya çalıştı ancak kapı yanmaya başladığı için müdahale edemedi. Pencerenin demir parmaklıkları ve camı kıran Akyıldız, içerde uyuyan Enver Açıkgöz ve oğlu Mert Açıkgöz'ü kurtardı. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi.
GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, baba ve oğlunu kurtaran sayaç okuma personeli Akyıldız'ı plaketle ödüllendirdi. GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Uğur Yüksel, Akyıldız'a plaketini verip, kutladı. Plaketi alan Ali Akyıldız, duygularını, "Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Şirketim tarafından ödüllendirilmek çok güzel bir duygu ancak hiçbir ödül iki insanın hayatını kurtarmaktan daha değerli olamaz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yangından baba ve oğlunu kurtaran sayaç okuma memuru ödüllendirildi

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