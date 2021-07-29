HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangından canlarını zor kurtardılar! Evlerine dönünce acı tabloyla karşılaştılar

Yangından canlarını zor kurtardılar! Evlerine dönünce acı tabloyla karşılaştılar

29.07.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını ekiplerin müdahalesine rağmen devam ediyor. Dün başlayan yangın nedeniyle 5 köy boşaltıldı, birçok ev ve sera yandı. Kullanılmaz hale gelen binalardan canlarını zor kurtararak kaçan vatandaşlar, alevlerin sönmesinin ardından acı tabloyla karşılaştı. Onlarca kişi, hiçbir şey alamadan çıktıkları evlerine döndüklerinde tüm eşyalarının küle döndüğünü gördü.

Yangından canlarını zor kurtardılar! Evlerine dönünce acı tabloyla karşılaştılar

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bugün sabah saatlerinde Aydıncık merkeze kadar inen yangın dolayısıyla birçok mahalle boşaltılırken, çok sayıda ev ve serada yanarak kül oldu. Özellikle Aydıncık Yenikaş Mahallesi'nde etkili olan yangın dolayısıyla ormanlık alan tamamen kül olurken, birçok ev ve serada hasar meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde evlerinden kaçmak zorunda kalan bölgedeki vatandaşlar, yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine döndüklerinde acı resimle karşılaştılar. Kiminin serası kiminin evi kiminin ise hayvanları yanmış durumda olurken, AFAD ve Kızılay ekipleri de vatandaşlara su ve yiyecek desteğinde bulunuyor. Ayrıca ekipler vatandaşların zarar tespit çalışmasına da başladı.

"DAĞLARDAN ATEŞLERİN YÜKSELEREK GELDİĞİNİ GÖRDÜK"

Evi yanan vatandaşlardan İhsan Boz, sabah ezanıyla uyandıklarını belirterek, "Dağlardan ateşlerin yükselerek geldiğini gördük. Ortalık göz gözü görmeyecek şekilde dumana büründü. Biz de can havliyle eşyalarımızın bir kısmını alarak buradan uzaklaştık. Yangın kontrol altına alındığında geldiğimizde evimiz bu haldeydi. Sağlığımız yerimizde" dedi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Eşi Ümmü Boz ise bugün hiç yatmadıklarını belirterek, "O kadar duman vardı ki göz gözü görmüyordu. Sabah erken kalktığımızda karşı tepelerimiz yanıyordu. Yarım saat içinde yangın bize doğru gelmeye başladı. Kısa bir süre sonra da oradan buraya geldi. Biz canımızı zor kurtardık. Yapacağımız hiçbir şey yoktu. Elimizde imkan olmadığı için hiçbir şekilde müdahale de edemedik ancak o yangından kaçmayı düşündük. Herkes kaçtı. Evimiz kullanılmaz halde. Eşyalarımın hepsi yanık durumda. 5-6 tane tavuğum vardı, onlar da gitti. Devletimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

AW381178_09

"ATEŞ YANIMIZA KADAR GELMİŞTİ"

Abdurrahman Yapar da hayvanları bırakıp kaçtıklarını vurgulayarak, "Hayvanlar burada kaldı biz canımızı kurtaralım dedik, doğru kaçtık. Ateş çünkü yanımıza kadar gelmişti. Şu anda aşağı yukarı 200 bin lira zararım var" ifadelerini kullandı.

AW381178_05

AW381178_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktıBeyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Hepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyalarıHepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyaları
İstanbul'un rengi sarıya döndüİstanbul'un rengi sarıya döndü
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dehşeti yaşadılar! Fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi

Dehşeti yaşadılar! Fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi

İddialar kızdırdı! "Bu tür mesnetsiz haberler..."

İddialar kızdırdı! "Bu tür mesnetsiz haberler..."

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.