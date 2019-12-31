Yangından cinayet çıkmıştı, dava açıldı

Kartal’da evinde çıkan yangında cesedi bulunan Feride Genç’i boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verdiği iddia edilen kişi hakkında “kasten öldürme” ve “konutta yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kartal’da 13 Mayıs 2019 tarihinde evinde çıkan yangın sonrasında 1 çocuk annesi Feride Genç(37)’in cansız bedeni bulunmuştu. Vücudunda darp izleri tespit edilen kadının boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli Muharrem Kabuk(47), 15 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal’da Petrol-iş mahallesi, Kamelya sokakta bulunan bir evde çıkan yangında Feride Genç isimli kadının cesedinin bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, şüpheli Muharrem Kabuk’un ifadesine yer verildi. Şüphelinin 1 yıl önce tanıştığı Feride Genç ile zaman içinde gönül ilişkisi yaşamaya başladıklarını, 13 Mayıs 2019 tarihinde Feride’nin aracını satmak için birlikte notere gittiklerini, aracı 10 bin 750 lira karşılığında sattıklarını, bir süre sonra kadının evine gittiğini, evde bulundukları sırada Feride Genç’in kendisine, ‘Sen erkek misin? Beni yalnız başıma bırakıyorsun. Millet beni tehdit ediyor, bana asılıyor’ şeklinde sözler söylediğini ve küfürler etmeye başladığını, kendisinin ‘beni istemiyorsan bırak, ayrılalım’ demesi üzerine de, ‘erkeksen ayrıl’ şeklinde sözler söylediği, aralarında itiş kalkış başladığını anlattığı kaydedildi.

“Şal ile boğmuş”

Şüpheli ifadesinin devamında, genç kadına tokat attığını, yere düşüp kafasını vurunca boğazındaki şaldan tutup kendisine doğru kaldırdığını ve şal ile sıkmaya başladığını, genç kadının ‘boğuluyorum’ demesi üzerine de yatağın üzerine fırlattığını, yatak odasındaki komodinin üzerinde bulunan teneke kutudan 6 bin 800 lirayı aldığını ve evden ayrıldığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni tespit edilemedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yangının yatak odasında gardırobun önünde başladığı ve bu bölümde yangın çıkartacak herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve yangının çıkış nedeninin tespit edilemediği belirtildi. Adli Tıp Kurumu Raporu’nda ise Feride Genç’in ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiği vurgulandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianamede, şüpheli Muharrem Kabuk’un, ‘bir suçu gizlemek veya delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” ve “konutta veya eklentilerinde yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, gönderildiği Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

