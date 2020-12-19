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  4. Yangından etkilenen kediye kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı

Yangından etkilenen kediye kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı

19.12.2020 20:01 | Son Güncelleme:
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Bursa’da üç katlı binanın 2’nci katında çıkan yangında oğlu can havliyle kendini dışarı atarken, anne evde mahsur kaldı.

Bursa’da üç katlı binanın 2’nci katında çıkan yangında oğlu can havliyle kendini dışarı atarken, anne evde mahsur kaldı. Balkonda itfaiye ekiplerini bekleyen yaşlı kadın, yangın kontrol altına alındıktan sonra kurtarıldı. Evin kedisi ise itfaiye ekiplerinin kalp masajı yapmasına rağmen öldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Piremir Mahallesi 9. Dilek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2’nci katından çıkan dumanı gören mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar olan sokaktan müdahale edemeyince evin arka kısmından müdahale etmek zorunda kaldı. Yangın sırasında evde bulunan İlhan Özdemir (45), can havliyle kendini ekiplerin yardımıyla dışarı atarken, annesi Şükriye Özdemir (70) ise evin balkonunda mahsur kaldı. Dumandan etkilenen İlhan Özdemir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ekipler, yangın esnasında balkona çıkan ve kurtarılmayı bekleyen Şükriye Özdemir’e balkonda kalması konusunda uyarılarda bulundu. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yaşlı kadın itfaiye ekiplerin tarafından kurtarıldı. Balkonu çıktığı için durumu iyi olan yaşlı kadın yaptığı açıklamada, "Ben evdeydim, ne olduğunu anlamadım. Alevleri görünce hemen kendimi balkona attım. Ev sahibiyim. Mutfakta biraz işim vardı o sırada yangın çıktı" dedi.

Öte yandan evde bulunan bir kedinin ise yerde hareketsiz yattığını gören ekipler, avuçlarına aldıkları kediye uzun süre kalp masajı yaptı. Yalnız evin kedisi kalp masajı yapılmasına rağmen telef oldu.

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