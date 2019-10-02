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Yangından etkilenmeyen bağlarda üzüm hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde, büyük bir alana zarar veren orman yangınının yaraları sarılmaya çalışılırken, alevlerden etkilenmeyen bağlarda üzüm hasadı yapılıyor.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, büyük bir alana zarar veren orman yangınının yaraları sarılmaya çalışılırken, alevlerden etkilenmeyen bağlarda üzüm hasadı yapılıyor. Özel tekniklerle geleneksel biçimde üretilen Efemçukuru üzümünün, birkaç yıl içerisinde kooperatif aracılığıyla dünyaya açılması için çalışmalar yapılıyor.

İzmir'de, Karabağlar'a bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında geçen 18 Ağustos'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp, Menderes ile Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, büyük bir alanı kül etti. Yangın ormanın yanı sıra tarım arazilerine, üzüm bağlarına ve meyve bahçelerine de zarar verdi. Yangından zarar gören Menderes'in kırsal Efemçukuru Mahallesi'nde de yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangında bahçelerini kaybeden üreticiler, bir yandan zararlarının karşılanmasını beklerken diğer yandan ateşin ulaşmadığı bağlarda ise üzüm hasadına devam ediyor.

Efemçukuru'ndaki yaklaşık 7 bin dönüm arazide, 2 bin ton sofralık üzüm yetiştirildiğini söyleyen Efemçukuru Mahallesi Muhtarı Kazım Karakuş, üzümün kalitesinden memnun olduklarını dile getirdi. Eğimli arazilerde geleneksel üretim yapıldığını anlatan Karakuş, "Arazilerimize traktör dahi girmiyor. Üzümlerimiz Efemçukuru'ndan İstanbul hallerine gider. Bu ürünün çubuğu bize Fransa ve İtalya'dan geldi. Oradaki yöneticiler mahsullerimizi alınca bize teşekkür yazısı yazdı. 'Bu zor şartlarda bizim genimizi bu kadar geliştirerek kaliteli üzüm üretmişsiniz' diye bize teşekkür ettiler" dedi.

EFEMÇUKURU'NDA 67 HANE ZARAR GÖRDÜ

Üreticinin fiyatlardan memnun olduğunu aktaran Karakuş, üzümün toptan fiyatının 4 lira seviyesinde olduğunu dile getirdi. Efemçukuru üzümünün İstanbul'dan Türkiye geneline pazarlandığını belirten muhtar Karakuş, ihracatın başlaması için de çalıştıklarını vurguladı. Karakuş yangın nedeniyle zarar gören üreticiler için hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Köylümüzün genel geliri bağcılık. Altın madeninde çalışan gençlerimiz de var. Üzümümüzü kooperatif aracılığıyla yurt dışına da göndermek istiyoruz. Bunun için alt yapı hazırlıklarına başladık. Yaşadığımız yangın İzmir için felaket oldu. Hiç ormanımız kalmadı sayılır, ciğerlerimiz yandı. 67 hanemiz zarar gördü. İl ve ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla hasar tespitleri yapılıyor. Biz devletten zararlarımızın giderilmesini bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de araç gereç ve fidan desteği veriyor. Kim elimizden tutarsa üreticilerimiz adına teşekkür ederiz."

YANGINLA MÜCADELEDE BEKÇİ GÖREVİ

Efemçukuru üzümünün tamamen organik olduğunu kaydeden Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli de yeni pazarlar aradıklarını söyleyerek, "Üzümümüz Türkiye genelinde bir numaradır. Üzümün lezzeti topraktan, havadan gelir, ekosisteme bağlıdır. Tüketiciler hiçbir şüphe olmadan yiyebilir. Toplanan üzümler paketlenip İstanbul'a gider. Üzümün yurt dışına da satılmasını, daha güzel pazarlar bulmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Orman yangını nedeniyle Efemçukuru, Çatalca, Yeniköy ve Kuyucak'ta 200'den fazla üreticinin mağdur olduğunu anlatan Telli, şunları söyledi:

"Bölgemizde orman yangınları oluyor. 11 Kasım'da Türkiye genelinde ağaç dikim çalışması yapılacak. Ama mağdur olan zeytin, üzüm ve armut üreticisi çiftçiler için destek bekliyoruz. Evlerde de hasar tespiti yapıldı. Gelecek sonucu bekliyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele için orman sahalarına köylülerden bekçi yerleştirilmesini talep ediyoruz. Burada yaşayan köylüler çevreyi tanıyor. Onlar görevlendirilirse orman yangınları önlenir. Köylümüzün elinde bir telsiz olur, sahayı bildiği için erken müdahale sağlanır."

KADINLAR ÜZÜM KESİYOR

Efemçukuru'nda hasada katılan köylü kadınlar ise ellerinin çizilip yaralanmasına aldırmadan üzüm kesiyor. Köylülerden Fatma Arslan (43) "Saat 06.30'da geldik, 12.00'ye kadar çalışıyoruz. Çocuklarımızı bırakıp hasada katılıyoruz. Yevmiye usulü çalışıyor, evin geçimine katkı sağlıyoruz. Hasat 1 ya da 1.5 ay sürüyor. Üzümümüzün lezzetine diyecek yok. İşimizi severek yapıyoruz" dedi. Güler Güleç (60) ise "Ben Çiğli'den geliyorum. Damadımın yanına Bahçecik'e geldim. Yangından önceden beri buradayım. Bazı bağlar yandı ama sağlam yerlerde işçi lazımdı. Ben de dayanamadım hasada katıldım. İşin zorluğu da var. Elimizi kesiyoruz. Dikiş atıldığı oluyor. Ama devam ediyoruz" diye konuştu.

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