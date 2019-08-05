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Yangından kaçarken ağaca takılan kuşu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

Yangından kaçarken ağaca takılan kuşu itfaiye kurtardı

Malatya'da çıkan ot yangınından kaçarken ağaca takılarak mahsur kalan kuşu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar Sitesi yanındaki boş alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangından kaçarken ağaca takılarak mahsur kalan kuş da itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

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