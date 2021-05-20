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Yangından komşuların dikkati sayesinde kurtuldular

20.05.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Datça ilçesinde bir evin mutfağında yangına uykuda yakalanan ev sahipleri komşuların dikkati sayesinde yanmaktan kurtuldu.

Yangından komşuların dikkati sayesinde kurtuldular

Yangın, İskele Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir evde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tufan Karaman ve eşi Umman Karaman’a ait evin mutfağında bulunan bulaşık makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Mutfaktan çıkan dumanları fark eden komşular ev sahibi çifti telefonla arayarak bilgi verdi.

KOMŞULARININ DİKKATİ SAYESİNDE KURTULDULAR

Uykuda oldukları anlaşılan çift karşı komşularının dikkati sayesinde yanmaktan kurtulurken kendilerini can havliyle dışarı attı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında bulaşık makinesi kullanılamaz hale gelip evde maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması ise tek teselli kaynağı oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)


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yangın Muğla

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