Yangından kurtardığı kedinin öldüğünü öğrenen itfaiye müdürü o anları anlattı

Bolu’da, 3 katlı evde çıkan yangında dumanların arasından itfaiye müdürü Mehmet Duman’ın kurtararak ambulansa yetiştirdiği ‘Duman’ isimli kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kedinin öldüğü haberini alan Duman, “İsminin benim soyadım gibi ‘Duman’ olması beni daha da üzdü” dedi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Doğancı Mahallesi Dere sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim İşçi’ye ait 3 katlı apartmanı çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evin bitişiğinde bulunan odunluğa sıçradı. Apartmandan dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaşlı çift mahsur kaldı

Yanan evin 3’üncü katında yaşayan Akif Yılmaz (87) ve eşi Zehra Yılmaz (82) evin içini saran dumanların arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yaşlı çiftin evinin kapısını kırarak içeri girdi. Akif Yılmaz ve eşini dumanların arasından kurtaran ekipler ikisini de kucaklarında dışarı çıkardı. Yaşlı çift itfaiye aracının karda kayarak yolu kapatması nedeniyle sokağa giremeyen ambulansa sandalyeye oturtularak taşındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.