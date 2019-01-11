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Yangından kurtarılan çocuğuna gözyaşları içinde sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

Adana'da, iş yerindeyken evinde yangın çıkan anne, bakıcısının kurtardığı çocuğuna sarılarak ağladı

Adana'da, iş yerindeyken yangın çıktığı haberini aldığı evinin önüne giden anne, bakıcısının dışarı çıkarttığı çocuğuna gözyaşları içinde sarıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın üst katındaki dairede yangın çıktı.

Evdeki dumanları fark eden Ayşe Balcı, bakıcılığını yaptığı 2 yaşındaki Toprak Kürklü'yü alarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.

Komşularının haber vermesi üzerine endişeyle apartmanın önüne gelen anne Yağmur Kürklü, gözyaşları içerisinde kucağına aldığı çocuğuna uzun süre sarıldı.

Büyük oranda hasar oluşan evdeki yangının klima motorundan çıktığının tahmin edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova gözyaşı yangın

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