HABER

Yangından kurtarılan hayvanlarına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan kül oldu.

Yangından kurtarılan hayvanlarına kavuştu

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan kül oldu. Yanan bölgenin yakınındaki Nuray Kusay'ın (62) evi, o gün alevlerin sıçraması ihtimaline karşı boşaltıldı. Kusay'ın baktığı hayvanlar da jandarmanın yardımıyla kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından hayvanlarına kavuşan Kusay, "Çok mutluyum" dedi.
Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ne bağlı Karaöz mevkisindeki ormanlık alanda 11 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te yangın çıktı. Büyüyen yangın çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayınca, bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Kendisi gibi emekli akademisyen olan eşiyle oturan Nuray Kusay da jandarma ve diğer ekiplerin yardımıyla tedbir amacıyla evini boşalttı. Kusay, yaklaşık 15 yıldır baktığı farklı türdeki hayvanlarını da alevlerden kurtarmak için çaba gösterdi. Hayvanlarının bir kısmını kendi imkanlarıyla yangın yerinden uzaklaştıran Nuray Kusay'ın yardımına jandarma ekipleri koştu. Kusay'ın kaplumbağa, tavşan ve koyun gibi hayvanları jandarma ekip aracına konularak evden çıkarıldı. Yaklaşık 10 hektar ormanlık alanın kül olduğu yangın, Kusay'ın eşiyle oturduğu eve 10 metre kala söndürüldü.
HAYVANLARINA KAVUŞTU
Nuray Kusay'ın jandarmayla birlikte kurtardığı hayvanları Kumluca Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, ardından Kusay'a teslim edildi. Kusay, evinin bahçesinde baktığı 2 tavşan, 3 kaplumbağa, 15 kedi, 8 köpek, 12 ördek, 15 tavuk, 2 koyun ve çeşitli türdeki kuşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Nuray Kusay, "Kaplumbağalarıma ve tavşanlarıma kavuştum. Çok çok mutluyum. Umarım tekrar bir şey olmaz. Hep beraber mutlu bir şekilde yaşarız. Bu konuda yardımcı olan ve bu duyarlılığı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yangından kurtarılan hayvanlarına kavuştuYangından kurtarılan hayvanlarına kavuştuYangından kurtarılan hayvanlarına kavuştuYangından kurtarılan hayvanlarına kavuştu

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
(Özel) Meriç ve Tunca Nehirleri’nin su debileri dip seviyelere düştü(Özel) Meriç ve Tunca Nehirleri’nin su debileri dip seviyelere düştü
'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.