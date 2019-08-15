HABER

Yangından kurtarılan hayvanlarına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan kül oldu.

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan kül oldu. Yanan bölgenin yakınındaki Nuray Kusay'ın (62) evi, o gün alevlerin sıçraması ihtimaline karşı boşaltıldı. Kusay'ın baktığı hayvanlar da jandarmanın yardımıyla kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından hayvanlarına kavuşan Kusay, "Çok mutluyum" dedi. Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ne bağlı Karaöz mevkisindeki ormanlık alanda 11 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te yangın çıktı. Büyüyen yangın çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayınca, bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Kendisi gibi emekli akademisyen olan eşiyle oturan Nuray Kusay da jandarma ve diğer ekiplerin yardımıyla tedbir amacıyla evini boşalttı. Kusay, yaklaşık 15 yıldır baktığı farklı türdeki hayvanlarını da alevlerden kurtarmak için çaba gösterdi. Hayvanlarının bir kısmını kendi imkanlarıyla yangın yerinden uzaklaştıran Nuray Kusay'ın yardımına jandarma ekipleri koştu. Kusay'ın kaplumbağa, tavşan ve koyun gibi hayvanları jandarma ekip aracına konularak evden çıkarıldı. Yaklaşık 10 hektar ormanlık alanın kül olduğu yangın, Kusay'ın eşiyle oturduğu eve 10 metre kala söndürüldü. HAYVANLARINA KAVUŞTU Nuray Kusay'ın jandarmayla birlikte kurtardığı hayvanları Kumluca Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, ardından Kusay'a teslim edildi. Kusay, evinin bahçesinde baktığı 2 tavşan, 3 kaplumbağa, 15 kedi, 8 köpek, 12 ördek, 15 tavuk, 2 koyun ve çeşitli türdeki kuşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Nuray Kusay, "Kaplumbağalarıma ve tavşanlarıma kavuştum. Çok çok mutluyum. Umarım tekrar bir şey olmaz. Hep beraber mutlu bir şekilde yaşarız. Bu konuda yardımcı olan ve bu duyarlılığı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...
Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildiÇalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyorİnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

Yeni Hasankeyf'te sona doğru

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi

Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.