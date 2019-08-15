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Yangından kurtarılan kaplumbağanın suyla buluşma anı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde anız yangınından kurtarılan kaplumbağanın itfaiye ekipleri tarafından verilen suyu içmesi kameralara yansıdı.Erbaa ilçesinde Karatepe mevkinde anız yangını alan itfaiye erleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu.

Yangından kurtarılan kaplumbağanın suyla buluşma anı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde anız yangınından kurtarılan kaplumbağanın itfaiye ekipleri tarafından verilen suyu içmesi kameralara yansıdı.
Erbaa ilçesinde Karatepe mevkinde anız yangını alan itfaiye erleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu. Yarım saatlik çalışmada yangın söndürülürken Erbaa Belediyesi itfaiye erleri yanan otları arasında kaplumbağayı fark ederek eline aldı. Yangın alanından kurtarılan kaplumbağaya itfaiye aracından hortumun vanası açılarak su verildi. Su damlalarına kayıtsız kalmayarak kabuğundan kafasını çıkartarak su için kaplumbağanın o anları kameralara yansıdı. Doyasıya su içtiği görülen kaplumbağa itfaiye erleri tarafından daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Öte yandan, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak ve Çıkrık mahallesi arasında öğle saatlerinde çıkan anız yangına Yeşilyurt ve Sulusaray itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından kurtarılan kaplumbağanın suyla buluşma anı

Yangından kurtarılan kaplumbağanın suyla buluşma anı

Yangından kurtarılan kaplumbağanın suyla buluşma anı

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