Yangından kurtarılan kediler kalp masajı ile hayata döndü

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki H.E'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alevlerin artması nedeniyle 4 kişilik aile "Garson" ve "Benek" isimli kedilerini alamadan dışarıya çıktı.

BAYGIN HALDE KURTARILDILAR

Bölgeye itfaiyenin ulaşmasının ardından S.E. ve S.E. isimli kız kardeşler, kedilerinin evde mahsur kaldığını söyleyerek ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine daireye giren itfaiye erleri, baygın haldeki hayvanları kurtardı.

KALP MASAJI SONRASI OKSİJEN VERİLDİ

Sokak üzerindeki çimlerin üzerine yatırılan kedilere 112 Acil Servis ekipleri kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri, kalpleri yeniden atmaya başlayan hayvanlara uzun süre oksijen verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Bu sırada ekiplerin çalışmasını endişeyle izleyen iki kardeş gözyaşı döktü.

Hayvanların hareketlenmeye başlaması üzerine Garson ve Benek'i kucaklarına alan kız kardeşler, bir vatandaşın otomobiliyle kedileri veteriner hekime götürdü.