HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yangından kurtarılan kediler kalp masajı ile hayata döndü

Yangından kurtarılan kediler kalp masajı ile hayata döndü

23.11.2020 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yangından kurtarılan kediler kalp masajı ile hayata döndü

Bursa'da yangın çıkan evde mahsur kalan Garson ve Benek isimli kediler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hayata tutundu. Sağlık ekiplerinin uğraşı sonucu hayata döndürülen kedilerin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki H.E'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alevlerin artması nedeniyle 4 kişilik aile "Garson" ve "Benek" isimli kedilerini alamadan dışarıya çıktı.

BAYGIN HALDE KURTARILDILAR

Bölgeye itfaiyenin ulaşmasının ardından S.E. ve S.E. isimli kız kardeşler, kedilerinin evde mahsur kaldığını söyleyerek ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine daireye giren itfaiye erleri, baygın haldeki hayvanları kurtardı.

20201123_2_45501692_59996418_Web

KALP MASAJI SONRASI OKSİJEN VERİLDİ

Sokak üzerindeki çimlerin üzerine yatırılan kedilere 112 Acil Servis ekipleri kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri, kalpleri yeniden atmaya başlayan hayvanlara uzun süre oksijen verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Bu sırada ekiplerin çalışmasını endişeyle izleyen iki kardeş gözyaşı döktü.

Hayvanların hareketlenmeye başlaması üzerine Garson ve Benek'i kucaklarına alan kız kardeşler, bir vatandaşın otomobiliyle kedileri veteriner hekime götürdü.

Söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

20201123_2_45501692_59996419_Web

20201123_2_45501692_59996425_Web

20201123_2_45501692_59996424_Web

20201123_2_45501692_59996423_Web

20201123_2_45501692_59996426_Web

20201123_2_45501692_59996420_Web

20201123_2_45501692_59996421_Web

20201123_2_45501692_59996427_Web

20201123_2_45501692_59996428_Web

20201123_2_45501692_59996422_Web

20201123_2_45501692_59996430_Web

20201123_2_45501692_59996429_Web

20201123_2_45501692_59996431_Web

AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Sarıyer'de feci kaza! Taksi evin bahçesine girdiSarıyer'de feci kaza! Taksi evin bahçesine girdi
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Böylesi görülmedi! 'Dolandırıcı mıyız?' diyerek dolandırdılar

Böylesi görülmedi! 'Dolandırıcı mıyız?' diyerek dolandırdılar

On Numara sonuçları açıklandı mı? 23 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Kasım On Numara sonuçları sorgulama...

Büyük ikramiye için geri sayım...

Sarıyer'de feci kaza! Taksi evin bahçesine girdi

Sarıyer'de feci kaza! Taksi evin bahçesine girdi

Hamile köpek bakımevindeki dört hastayı kurtardı

Hamile köpek bakımevindeki dört hastayı kurtardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişinin otomobilinden uyuşturucu çıktı

Yasağı ihlal etti, otomobilinden uyuşturucu çıktı

Korona nedeniyle işini kaybetti, seks koçu oldu

Korona nedeniyle işini kaybetti, seks koçu oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.