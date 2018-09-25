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Yangından kurtarılan köpeğin yaralarını sağlık ekipleri sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınından patilerinden yaralı olarak kurtarılan köpeğe müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü orman yangında alevlerin arasından kurtarılan köpeğin patilerindeki yaraları sağlık ekipleri sardı.

Çerçili Mahallesi'ne bağlı Süpürgelik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangın sırasında alevler içinde mahsur kalan bir köpek de ekipler tarafından kurtarıldı.

Yaralı hayvana, yangın alanında bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yanıklar oluşan patileri sarılan köpek, bakımını üstlenen Çerçili Mahalle Muhtarı Osman Ersin'e teslim edildi.

Yanan bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Mersin orman yangını yavru köpek

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