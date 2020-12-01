HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangından kurtarılanlar sarılarak birbirlerini teselli etti

Yangından kurtarılanlar sarılarak birbirlerini teselli etti

01.12.2020 19:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda 7 katlı binada yangın çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyoğlu’nda 7 katlı binada yangın çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gözyaşı döken vatandaşlar sarılarak birbirini teselli ederken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Beyoğlu Dolapdere Taksim Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları ve çığlıkları duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler önce depo bölümünde mahsur kalan kişiyi kurtardı. Daha sonra merdiven aracıyla binanın en üst katında bulunanlar tek tek tahliye edilirken, yangından kurtarılan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Birbirlerine sarılıp ağladılar
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çıkan yangında dumandan etkilenmeden kurtarılanlar yaşadıkları olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Gözyaşları içerisinde kalan yangınzedeler birbirlerini sarılarak teselli etti. Binadan çıkarılan iki kadının ise çantalarını yanlarına almayı ihmal etmedikleri görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

"İtfaiye eri kendi canını hiçe saydı"
Yangını görüp itfaiyeye haber veren Mehmet Şan isimli taksici, "Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Arkadaşın yaşadığı aparttan sesler gelmeye başladı. Depoda, kazan dairesinde dumanların çıktığını gördük. İtfaiyeyi aradım ve 5 dakikada buraya geldiler. Onları gördüğüm zaman duygulandım. Çok mükemmel bir ekip çalışması vardı. İçerideki 3 kişiyi vinç yardımıyla terastan, 1 kişiyi de bodrum katta olduğu için itfaiye eri kendi canını hiçe sayarak çıkardı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Kendi canını hiçe sayarak bir başkasını kurtardı. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Defineciler bin adet sikke ile suçüstü yakalandıDefineciler bin adet sikke ile suçüstü yakalandı
İşte astsubay başvuru şartları!İşte astsubay başvuru şartları!

En Çok Okunan Haberler

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Bitlis'te kaçak kazı yapan definecilere suçüstü! Bin adet sikke ele geçirildi

Defineciler bin adet sikke ile suçüstü yakalandı

1 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Çorum'da pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

Pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

Kadir Şeker'in avukatından 'kiralık katil' iddiasına yanıt: İftira mahiyetinde bir beyandır

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

Elektrik kesintisi listesi 2 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi

Operasyonla ele geçirildi! Ceylan derisi üzerine altınla işlenmiş

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.