Yangından kurtarılanlar sarılarak birbirlerini teselli etti

Beyoğlu’nda 7 katlı binada yangın çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gözyaşı döken vatandaşlar sarılarak birbirini teselli ederken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu Dolapdere Taksim Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları ve çığlıkları duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler önce depo bölümünde mahsur kalan kişiyi kurtardı. Daha sonra merdiven aracıyla binanın en üst katında bulunanlar tek tek tahliye edilirken, yangından kurtarılan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Birbirlerine sarılıp ağladılar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çıkan yangında dumandan etkilenmeden kurtarılanlar yaşadıkları olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Gözyaşları içerisinde kalan yangınzedeler birbirlerini sarılarak teselli etti. Binadan çıkarılan iki kadının ise çantalarını yanlarına almayı ihmal etmedikleri görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.