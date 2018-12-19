Yangından mahsur kalan yatalak kadın, demir korkuluk sökülerek kurtarıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da yaşılık ve rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağlı bir yaşam süren Aliye Öztemiz'in (91) evinde yangın çıktı. Demir korkuluklar yerinden sökülerek kurtarılan Öztemiz'in kızı Selma Öztemiz ise, "Anne sana ne olmuş, annem kurban olurum sana, beni yalnız bırakma annem" diyerek feryat etti

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aliye Öztemiz'in evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü. Bu sırada evden dumanların yükseldiğini görenler Öztemiz'i kurtanmak istedi. Ancak dumandan etkilenerek eve giremediler. Olay yerine çağırılan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, evin demir korkuluklarını yerinden sökerek içeri girdi. Odada bulunan Öztemiz, sedye ile dışarı çıkarıldı.

FERYAT ETTİ

Bu sırada, annesinin evinde yangn çıktığını öğrenen Öztemiz'in kızı Selma Öztemiz ise koşarak geldi. Bu sırada annesini sedye ile götürüldüğünü gören Öztemiz, "Anne sana ne olmuş, annem kurban olurum sana, beni yalnız bırakma annem" diyerek ağladı. Annesiyle birlikte ambulansa binmek isteyen Öztemiz'i ise sağlık ekipleri güçlükle ikna etti. Yangında ağır yaralanan Öztemiz ise, hastane götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

