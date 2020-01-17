HABER
  4. Yangından sağ kurtulan koala ölen arkadaşının başında yas tuttu

Yangından sağ kurtulan koala ölen arkadaşının başında yas tuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlar sürerken, sosyal medyada bir koalanın ölen arkadaşının başında ellerini yüzüne götürerek adeta yas tuttuğu fotoğraf yürekleri burktu.

Yangından sağ kurtulan koala ölen arkadaşının başında yas tuttu

Avustralya'daki toplam yabani deve sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor, Ulusal Hörgüç gününde halk evcil develere binerek eğleniyor.

Avustralya'da aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle kontrolden çıkan yangınlar nedeniyle ülkeye özgü hayvanlardan koalaları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son olarak ülkenin Kanguru Adası'nda çekilmiş bir fotoğraf yanıp kavrulan ülkede hayvanların çektiği acıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Fotoğrafta, ırmağın kenarında yanarak hayatını kaybetmiş bir koala, başında ise yüzünü elleriyle kapatmış, adeta arkadaşının başında yas tutan başka bir koala görülüyor.

​Fotoğrafı çeken ve arkadaşının başında üzüntüyle bekleyen koalayı kurtaran Uluslararası İnsani Toplum Derneği'nden (Humane Society International) Kelly Donithan, "Bir hayvan kurtarıcısı olarak tanık olduğum en zor sahnelerden bir tanesiydi" diye konuştu.

Donithan, arkadaşının başında üzülen koalanın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını söyledi.

'ÖLMÜŞ YAVRULARINI KESELERİNDE TAŞIYORLAR'

Yaşayan bir hayvanla karşılaşmanın 'bir mucize' olduğunu belirten Donithan, "Her gün yaptığımız arama ve kurtarma çalışmalarında hâlâ canlı, yaralı, şaşkın veya travmatize olmuş hayvanlar buluyoruz ve onlara yardım edebilmek bizi mutlu ediyor" dedi.

"Ölen hayvan sayısı o kadar fazla ki, hayatta kalabilenler de ölülerle birlikte yaşamak zorunda kalıyor" diyen Donithan, "Ölmüş bir yavruyu hala kesesinde taşıyan koalalarla karşılaşmak nadir görülen bir şey değil, kolalar Avustralya'ya özgü diğer kayvanlar gibi değil, onlar dayanışma içinde yaşar" ifadelerini kullandı.

Avustralya genelinde yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 10 milyon hektara yakın alan zarar gördü, 2 bini aşkın ev kül oldu, yarım milyar civarında hayvan da öldü. Bu hayvanlar arasında koalaların dışında, kangurular ve kangurugiller familyasından fırça kuyruklu kaya valabileri de yer alıyor.

Öte yandan, bazı bölgelerinde ‘felaket durumu’ ilan edilen ülkede eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Şeytan çıkarma ayini: Hamile anne ve beş çocuğu öldürüldüŞeytan çıkarma ayini: Hamile anne ve beş çocuğu öldürüldü
7 grafikte, iklim krizinin neresindeyiz, her birimiz neler yapabiliriz?7 grafikte, iklim krizinin neresindeyiz, her birimiz neler yapabiliriz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın Sağ koala YAŞ

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Doğaüstü güçleri olan’ kedi 320 bin dolara satılıyor!

‘Doğaüstü güçleri olan’ kedi 320 bin dolara satılıyor!

Merkel'in İstanbul ziyaretinin tarihi belli oldu!

Merkel'in İstanbul ziyaretinin tarihi belli oldu!

Lavrov: Ukrayna uçağı İran'da insan hatası sonucu düşürüldü

Lavrov: Ukrayna uçağı İran'da insan hatası sonucu düşürüldü

Panama'da şeytan çıkarma ayini: Hamile anne ve beş çocuğu öldürüldü

Şeytan çıkarma ayini: Hamile anne ve beş çocuğu öldürüldü

O andan sonrası korkunç! 40 dikiş atıldı

O andan sonrası korkunç! 40 dikiş atıldı

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.