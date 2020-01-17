Yangından sağ kurtulan koala ölen arkadaşının başında yas tuttu

Avustralya'daki toplam yabani deve sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor, Ulusal Hörgüç gününde halk evcil develere binerek eğleniyor.

Avustralya'da aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle kontrolden çıkan yangınlar nedeniyle ülkeye özgü hayvanlardan koalaları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son olarak ülkenin Kanguru Adası'nda çekilmiş bir fotoğraf yanıp kavrulan ülkede hayvanların çektiği acıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Fotoğrafta, ırmağın kenarında yanarak hayatını kaybetmiş bir koala, başında ise yüzünü elleriyle kapatmış, adeta arkadaşının başında yas tutan başka bir koala görülüyor.

​Fotoğrafı çeken ve arkadaşının başında üzüntüyle bekleyen koalayı kurtaran Uluslararası İnsani Toplum Derneği'nden (Humane Society International) Kelly Donithan, "Bir hayvan kurtarıcısı olarak tanık olduğum en zor sahnelerden bir tanesiydi" diye konuştu.

Donithan, arkadaşının başında üzülen koalanın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını söyledi.

'ÖLMÜŞ YAVRULARINI KESELERİNDE TAŞIYORLAR'

Yaşayan bir hayvanla karşılaşmanın 'bir mucize' olduğunu belirten Donithan, "Her gün yaptığımız arama ve kurtarma çalışmalarında hâlâ canlı, yaralı, şaşkın veya travmatize olmuş hayvanlar buluyoruz ve onlara yardım edebilmek bizi mutlu ediyor" dedi.