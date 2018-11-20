Yangından son anda kurtuldular

Düzce'de tek katlı ahşap evde çıkan yangından 5 kişilik aile son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Tuğrul köyü muhtarı Hidayet Erkan'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muhtar Erkan ile eşi ve 3 çocuğu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Hidayet Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sabah saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiğini aktaran Erkan, "Yatıyorduk. Uyandığımızda her tarafı ateş sarmıştı. Hemen dışarı çıktık. İtfaiye geldi, yangını söndürdü." diye konuştu.

