Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan ailenin savunması şok etti

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde çıkan ev yangınında ortaya çıkan dramın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye yetkilileri yanan odada zincirle bağlı küçük bir çocuk görünce şoke olmuş, sivil vatandaşların da yardımı ile balta ile kesilen zincirden kurtulan çocuk yangını hafif sıyrıklarla atlatmıştı.

Evleri yanan aileye Yenişehir’de TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev tahsis edilirken, evin eşyaları da Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından verildi. Küle dönen eve gelen aile bireyleri, kullanılabilecek eşya olup olmadığını kontrol etti.

Yangının olduğu gün ailenin kahvaltı yaptığı, yangının da elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

Sağ ayağındaki yanık sebebiyle hastanede tedavi edilen E.B., sürecin bitmesiyle anne ve ablalarıyla yangında küle dönen evlerine geldi.

Evinde ailesi tarafından zincirle bağlanan 11 yaşındaki E.B., yaşadığı anları korku dolu gözlerle anlatırken, "Babam beni yaramaz olduğumu için bağlıyordu. ’Kimseye zarar vermeyeyim’ diye böyle bir yola başvuruyordu. Ben yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.