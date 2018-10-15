Yangından sonra ortaya çıkan kobra mahalleliyi tedirgin etti

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak’taki sazlık alanda saat 21.00’da henüz nedeni belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle sazlık alanda bir anda yayılan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yangın sonrası mahalle sakinleri sokağa çıkarken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından yangını evlere ulaşmadan söndürdü. Yangın esnasında yerde bulunan bir oyuncak kobra yılanı ise mahalle sakinlerinin korkusunu ikiye katladı. Polis tarafından alınan oyuncak yılan, bölgeden uzaklaştırıldı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta da aynı bölgeye yakın sazlık alanda yangın çıkmış, itfaiyenin başarılı çalışması sonucu kısa sürede söndürülmüştü.
Kaynak: İHA
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