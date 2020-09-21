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Yangından yaralı olarak kurtarılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evde çıkan yangında 13 yaşındaki Alperen Baysal hayatını kaybederken, annesi Neslihan Alp ile ablası Aybüke Baysal yaralandı.

Yangından yaralı olarak kurtarılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde, Neslihan Alp'ın iki çocuğuyla birlikte yaşadığı Medrese Mahallesi'nde Bahçeci Apartmanı'nın 4'üncü katındaki evinde yangın çıktı. Anne ve çocukları uyuduğu sırada çıkan yangını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına, gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, evi saran alevlere müdahale ederken, anne ve çocuklarını kurtarmak için de çalışma yaptı. Pencereden içeriye giren ekipler, anne ve çocuklarını alarak merdivenli araçla yere indirdi. Yaralanan Neslihan Alp ve iki çocuğu, ambulanslarla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Alperen Baysal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Neslihan alp ve kızı Aybüke Baysal'ın tedavisi ise sürüyor. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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