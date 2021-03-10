HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı

Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı

10.03.2021 10:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serik’te 65 yaşındaki yaşlı kadının kaldığı 3 katlı evde yangın çıktı.

Serik’te 65 yaşındaki yaşlı kadının kaldığı 3 katlı evde yangın çıktı. Üst katta oturan oğlu tarafından fark edilen yangında, can kaybı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. 65 yaşındaki Ayşe Küçüktat’ın kaldığı 3 katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını üst katta oturan oğlu farketti ve annesi Küçüktat’ı alevlerin arasında kalmaktan kurtararak dışarı çıkarttı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Serik itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Üst kattaki ev ise dumandan etkilendi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Miraç kandili kısa ve uzun resimli mesajları Miraç kandili kısa ve uzun resimli mesajları
Video indir instagramVideo indir instagram

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Meteoroloji Şanlıurfa ve Mardin'i uyardı: Çamur yağacak

Meteoroloji iki ili uyardı: Çamur yağacak!

İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü? Meteoroloji uyardı

Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü?

Sosyal medyadan 200 TL’lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti

İnternetten mont siparişi verdi, kutudan çıkan şoke etti

Ağlatan kandil mesajları | Miraç kandili mesajları resimli sözlerle kutlanıyor

İşte en özel kandil mesajları

Miraç nedir? Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.