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Yangını film gibi seyredip, cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2020 16:26 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredekilere korkulu anlar yaşatırken, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren yangını vatandaşlar film izler gibi izlerken, bazıları da o anları cep telefonlarına kaydetti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangını film gibi seyredip, cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde bir binanın çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışırken binada bulunanlar hemen tahliye edildi.

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Yangının hızlı bir şekilde büyümesi üzerine çevredeki binalarda oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler yangını uzun bir çalışmanın ardından söndürürken, yangın nedeniyle mahalledeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Çalışma sırasında bir itfaiye görevlisi düşme tehlikesi geçirirken, çevrede bulunan araçlar da hemen çektirildi.

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Yangını bazı vatandaşlar adeta film izler gibi cep telefonlarına kaydederek o anı görüntülemeye çalışırken, bazı vatandaşlar da karayolundaki orta refüj üzerinden yangını seyredip görüntülemeye çalıştı.

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Yangını soğutma çalışmaları sürerken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

İHA

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