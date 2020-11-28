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Yangını gören sokağa çıktı

28.11.2020 23:48 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Bacadan çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Dışarıya çıkan vatandaşlar ise polisler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre yangın, Cuma Mahallesi Ali Kahya sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Soba bacasında yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye araçlarını gören mahalle halkı ise sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar ise balkon ve camlara koştu. Bacadan çıkan yangına müdahale eden ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri de meraklı vatandaşları evine gönderdi.

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