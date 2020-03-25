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Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 02:24 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 1’inci katında çıkan yangın mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin siren seslerini duyarak sokağa çıkan vatandaşların koronavirüs önlemlerini umursamadan toplanarak söndürme çalışmalarını izlemeleri dikkat çekti.

Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı

Yangın, geç saatlerde Hamidiye Mahallesi Dumlupınar sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1’inci katında mutfaktaki sobadan sıçrayan kıvılcımların halıya tutuşmasının ardından alevler kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden daire sakinleri evden çıkarark itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleriniin siren çalarak mahalleye gelmesi üzerine meraklanan çok sayıda kişi dışarı çıkarak yangının çıktığı binanın çevresinde toplandı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, mahalle sakinlerinin koronavirüs tedbirlerine rağmen evlerinden çıkarken, itfaiyenin çalışmalarını da sosyal mesafe gözetmeksizin yanyana gelip izlemeleri dikkat çekti.

Dumandan etkilenen Nazire Kaptan (56) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Nazire Kaptan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bursa koronavirüs yangın

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