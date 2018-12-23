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YANGINI SÖNDÜREN İTFAİYE ARACI DÖNÜŞTE ÇAMURA SAPLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 01:11 | Son Güncelleme

Silivri'de inşaat halindeki binada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA)
Silivri'de inşaat halindeki binada yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye araçları dönüşte çamura battı. İtfaiye araçları iş makinaları yardımıyla kurtarıldı. İstanbul Silivri'ye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki binada henüz bilinemeyen bir nedenle saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görev çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bekçinin kaldığı giriş katındaki yangının sobadan kaynaklandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada yangın dönüşü ise itfaiye araçları çamura saplanarak mahsur kaldı. Tüm uğraşlara rağmen çamurdan çıkamayan itfaiye araçları için iş makinaları çağrıldı. Takviye ekiplerin yardımıyla araçlar çamurdan çıkarıldı.

Görüntü dökümü:
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-Çamura saplanan itfaiye aracı
-İtfaiye aracının kurtarılma çalışması
-İtfaiyenin müdahale ettiği yangın
-Genel ve detaylar

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