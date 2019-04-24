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YANGINI SÖNDÜREN İTFAİYE ERLERİNE SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

Sultangazi'de 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın nedeniyle binayı duman sardı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)
Sultangazi'de 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın nedeniyle binayı duman sardı. Yangın büyümeden söndürülürken bina sakinlerinden Kıymet Aslan, yangına müdahale eden itfaiye erlerinin boynuna sarılarak teşekkür etti.
İsmetpaşa Mahallesi 87 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre apartmanın birinci katındaki dairenin bacasından bir anda alevler yükselmeye başladı. Diğer katlardaki evlerin baca deliklerinden dairelere ve apartman boşluğuna duman doldu. Dumanı fark eden apartman sakinleri evlerini boşaltırken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bina sakini Kıymet Aslan, yangına müdahale eden itfaiye erlerine sarılarak teşekkür etti. Kıymet Aslan, "Evdeydim ben. Banyoyu temizlemek için, banyoya girdim. Duman tüttü. Duman tütünce korktum birden. Kızımın evi yanıyor sandım. Sigara izmariti mi attılar? Nasıl oldu bilmiyorum. Havalandırma boşluğundan dumanlar çıkıyordu" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Kadının itfaiye erine sarılması (01.30")
-Kadınla röportaj
-Genel ve detaylar

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