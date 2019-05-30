Yangını söndürmek isterken bacaklarından oluyordu

Fabrikadaki vardiya amirinin yangını haber vermesi üzerine eline aldığı yangın tüpüyle olay yerine gittiğini anlatan Gülen, "Yangın çıktığını duyunca söndürmek için yangın tüpü alıp olay yerine gitmek istedim. Fabrikadaki kovalı banttan taşan sıcak farin tozunun bulunduğu yere bacaklarım anlık temas etmesiyle feci şekilde yaralandım." dedi.

Gülen, olay yerine çağrılan ambulanslar ile kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edildi. Tedavisi süren Gülen, iyileşeceği ve yürüyeceği günü umutla bekliyor.

Elinde aldığı yangın söndürme tüpü ile yangın alanına doğru giden Gülen, fabrikadaki kovalı banttan taşan sıcak farin tozunun bulunduğu alandan geçtiği sırada sıcak tozdan dolayı bacakları 2. ve 3. derecede yandı.

Gülen, üzerinde koruyucu elbise olmadığı için bacaklarının yandığını ifade etti.

Uzun süredir hastanede tedavi gördüğünü ve yaşadığı olayı unutmadığını dile getiren Gülen, "Ağrılarım çok şiddetli. Geceleri ağrıdan dolayı uyuyamıyorum, iki gün uykusuz kaldığım oluyor. Ayaklarım için doktorlar bir şey diyemiyor, bacaklarım yanıktan dolayı çok kötü durumda." diye konuştu.

BEAH Yanık Merkezinin yanık tedavilerinde başarılı merkez olduğunu aktaran Gülen, şöyle devam etti:

"İnşallah kısa sürede sağlığıma kavuşurum. Yürümek istiyorum. Kimyasal yanık olduğu için yaralarım çok derin. Fabrikadaki yangını söndüreyim derken bacaklarımdan oluyordum. Bacaklarımdaki etlerin çoğu kemiğe kadar yanmış. Keşke ateş ya da su yanığı olsaydı daha erken iyileşirdim. Tozun bulunduğu alanda 2 ya da 3 saniye kalınca yandım. Biraz daha fazla kalsaydım bacaklarım belki de eriyecekti. Hemen alandan çıktım sonra hastaneye kaldırdılar. Benim peşimden 2 kişi daha geliyordu, ben yanık ağrısından bağırmasam onlar da yanacaktı. Fabrikadaki yangını söndüreyim derken bacaklarımı yaktım."

BEAH Yanık Merkezi yetkilileri de Gülen'in bacaklarında 2. ve 3. derecede ciddi derecede yanıklar oluştuğunu ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

