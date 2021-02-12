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Yangını söndürmek isterken merdivenden düşerek yaralandı

12.02.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Karaman’da oturduğu evin çatısında başlayan yangını söndürmeye çalışan bir kişi merdivenden düşerek yaralandı.Yangın, saat 16.30 sıralarında Larende Mahallesi 592 Sokak’ta bulunan iki katlı evin çatısında çıktı.

Karaman’da oturduğu evin çatısında başlayan yangını söndürmeye çalışan bir kişi merdivenden düşerek yaralandı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Larende Mahallesi 592 Sokak’ta bulunan iki katlı evin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıdan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, Mehmet Ü. alevlerin büyümemesi için yangına çeşme hortumuyla müdahale etmek istedi. Merdivenlerden yangına müdahale etmekte olan Mehmet Ü., bir anda dengesini kaybedince yaklaşık 2 metre yüksekten yere düştü. Kafası kanlar içinde kalan Mehmet Ü. çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı.

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