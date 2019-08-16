HABER

Yangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 21:59 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangını söndürmeye çalışan 2 kişi köpeğin saldırısına uğradı.

Yangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangını söndürmeye çalışan 2 kişi köpeğin saldırısına uğradı.
Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tekke mahallesinde meydana geldi. Selahattin Köse'ye ait evinin bahçesindeki samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Samanlıktan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Samanlığa koşan mahalleli söndürme çalışmalarına katılarak seferber oldu. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Sedat Terzi (51) ve Erdi Kethuda (26) ise samanlık sahibinin bahçede bulunan çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Sahibi tarafından köpek uzaklaştırılırken, yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
İtfaiye ekiplerinin ve mahallelinin çabasıyla 1 saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Yangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdıYangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdıYangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdı

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılarİntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar
Cinayet şüphelisi 20 ay sonra yakalandıCinayet şüphelisi 20 ay sonra yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

44 gün sonra ortaya çıktı! Babasını öldürüp gömmüş

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Komşu dehşeti! Acımasızca darp etti

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

5 yaşındaki çocuktan acı haber! Nefes borusuna lokması kaçtı

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.