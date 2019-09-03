HABER

Yangını söndürürken tüp patladı, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde çıkan yangını söndürmeye çalışan vatandaş, piknik tüpün patlamasıyla ağır yaralandı.Olay, Hasankeyf ilçesine bağlı Tepe başı köyünde meydana geldi.

Yangını söndürürken tüp patladı, ağır yaralandı

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde çıkan yangını söndürmeye çalışan vatandaş, piknik tüpün patlamasıyla ağır yaralandı.
Olay, Hasankeyf ilçesine bağlı Tepe başı köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, arı kovanların içinde yangın çıktığını fark eden Osman Uçar (45) adlı vatandaş yangını söndürmek için arı kovanlarının yanına geldi. Uçar, yangına müdahale ederken piknik tüpünün patlamasıyla ağır yaralandı. Patlamanın sesiyle olay yerine gelen vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uçar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesi’ne sevk edildi.
Yangın, çevredekilerin yardımı ile söndürülürken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Yangını söndürürken tüp patladı, ağır yaralandı

Yangını söndürürken tüp patladı, ağır yaralandı

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Azez’deki mülteci kampında dev yangın: 4 yaralıAzez’deki mülteci kampında dev yangın: 4 yaralı
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattıÇocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.