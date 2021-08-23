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  4. Yangının ardından umut veren kareler! Doğa kendini yenilemeye başladı

Yangının ardından umut veren kareler! Doğa kendini yenilemeye başladı

23.08.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan 9 günlük orman yangının ardından doğa kendini yenilemeye başladı. 29 Temmuz günü başlayan yangın sonrası siyah örtüyle kaplanan doğanın son hali birçok kişi için umut oldu.

Yangının ardından umut veren kareler! Doğa kendini yenilemeye başladı

Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında binlerce ağaç küle dönerken, yemyeşil ormanları siyah bir örtü kapladı. Yanan ağaçlar görenlerin yüreklerini yakarken, yangının ardından yerleşim yerlerine sıçrayan ve evleri zarar gören vatandaşların yaraların sarılması için çalışmalar başlatıldı.

KENDİNİ YENİLEMEYE BAŞLADI

Tüm bunlar yaşanırken doğa da kendi kendini yenilemeye, kendi yaralarını sarmaya başladı. Yanan bölgelerdeki ormanlık alanlarda yenilenmeler görülmeye başlandı. Siyah örtünün içerisinde görünen yeşillikler vatandaşlara umut oldu.

KIŞ AYLARIYLA BİRLİKTE CANLANMASI BEKLENİYOR

Özellikle suya yakın ve sulama yapılan alanlarda sürgün yeşili adı verilen yeşillenme, kış aylarının gelmesi ile birlikte beklenen yağmurlar ile birlikte doğanın tekrar canlanacağını gösterdi.

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İHA

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İstanbul'da orman yangını! İstanbul'da orman yangını!
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
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