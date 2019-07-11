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Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için özel ekip oluşturuldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 04:10 | Son Güncelleme

  MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, dün başlayan ve 300 hektarlık alanda etkili olan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 kişilik özel ekip kuruldu.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için özel ekip oluşturuldu 

Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN/DALAMAN, (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, dün başlayan ve 300 hektarlık alanda etkili olan orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 kişilik özel ekip kuruldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sabah saatlerinde bölgeye gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'ndeki mezarlık yakınında dün saat 15.10 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaştı. Yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra Ankara, İzmir, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, Denizli ve Aydın'dan ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangın bölgesinde oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yöneten Muğla Valisi Esengül Civelek, "Diğer illerden de aldığımız destek ile orman yangını söndürme çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Yanan bir evimiz yok. 2 mahallemiz can güvenliği açısından boşaltıldı. Zarar gören ormanlık alan konusunda şuan bilgi veremiyoruz" dedi.

Öte yandan, yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 kişilik özel ekip oluşturuldu. Yangın 300 hektarlık alanda etkili olurken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugün sabah saatlerinde bölgeye gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

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Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için özel ekip oluşturuldu Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için özel ekip oluşturuldu Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için özel ekip oluşturuldu

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