HABER

Yangının ormana sıçramasını engellemeye çalışırken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Hasan Dede Solak (60), zeytinliğinde anız yakarken rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Yangının ormana sıçramasını engellemeye çalışırken öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Hasan Dede Solak (60), zeytinliğinde anız yakarken rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale eden Solak, hayatını kaybetti.
Alibeyli Mahallesi'nde, kendine ait zeytinlikteki otları ateşe veren Hasan Dede Solak, alevlerin rüzgarın etkisiyle zeytinliğin yanındaki ormanlık alana sıçraması üzerine müdahalede bulundu. Yangının büyümesini engellemey çalışan Solak, bu sırada alevlerin ortasında kaldı. Solak, hayatını kaybederken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve orman işletmesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve orman işletmesi ekiplerince yangın söndürüldükten sonra Solak'ın cesedine ulaşıldı. Solak'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Büyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyorBüyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyor
Bergama’da fabrikada kazan patladıBergama’da fabrikada kazan patladı
Yüzmek için baraja giren genç boğulduYüzmek için baraja giren genç boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.