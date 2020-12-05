HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangının ortasında kalan çocuklar babalarını görünce gözyaşlarına boğuldu

Yangının ortasında kalan çocuklar babalarını görünce gözyaşlarına boğuldu

05.12.2020 20:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alevlere teslim olan evin içinde kalarak dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 3 çocuk, babalarını görünce gözyaşlarına boğuldu.Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2339 Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın ikinci katında çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alevlere teslim olan evin içinde kalarak dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 3 çocuk, babalarını görünce gözyaşlarına boğuldu.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2339 Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, içeride 3 küçük çocuğun bulunduğu evden bir anda alevler yükselmeye başladı. Evin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride çocukların olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye merdivenli itfaiye aracı da sevk edildi.
Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, küçük çocukları yangının ortasından kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar hemen ambulansa götürülerek tedavi altına alındı. Bu sırada itfaiye ekipleri de yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ambulansta müdahale edilen çocuklar, tedavileri tamamlandığında karşılarında işten gelen babalarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Korkan çocuklar, ağlayarak ambulanstan inip babalarının kucağına atladı. Çocukların korku dolu feryatları ise yürek burktu. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında ev içindeki bir oda tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradıCumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı
17 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!17 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yaşanan vaka sayılarındaki düşüşü açıkladı

Bakan Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileriyle görüştü

Gaziantep'te komşuların dikkati faciayı önledi

Komşuların dikkati faciayı önledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

5 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kuş cennetinde kaçak ördek avlayan coğrafya öğretmeni yakalandı

Kaçak ördek avlayan coğrafya öğretmeni yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.