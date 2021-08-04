Yangının simgesi oldu! Alevlerle mücadelede yorgun düşüp toprakta uyudular

Seydimeker Çatakdere bölgesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile giderek büyüdü. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale ederken, ekiplere en büyük destek her zamanki gibi bölge halkından geldi. Bölge halkı traktörüyle ve su tankerleriyle gönüllü olarak yangın mahalline koştu. Ormanlarının yandığını gören vatandaşların sabahın ilk ışıklarına kadar mücadelesi takdir topladı.

Saatlerce süren mücadelede insanüstü gayret sergileyen ve ekiplere destek olan vatandaşlar, toprağa uzanarak dinlendi. Toprak zemin üzerinde uyuyan vatandaşları görenler, bu durumun yangına karşı verilen mücadelenin ve dayanışmanın büyüklüğünü ortaya koyduğunu belirttiler.

(İHA)

