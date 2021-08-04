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  4. Yangının simgesi oldu! Alevlerle mücadelede yorgun düşüp toprakta uyudular

Yangının simgesi oldu! Alevlerle mücadelede yorgun düşüp toprakta uyudular

04.08.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına koşan bölge halkı, saatlerce alevlerle savaştı. Yangınla mücadelede yorgun düşenler ise toprak üzerinde uyudu. Mahalle sakinlerinin bu fotoğrafı, dayanışmanın ve yangına karşı verilen mücadelenin bir simgesi olarak hafızalardaki yerini aldı.

Yangının simgesi oldu! Alevlerle mücadelede yorgun düşüp toprakta uyudular

Seydimeker Çatakdere bölgesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile giderek büyüdü. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale ederken, ekiplere en büyük destek her zamanki gibi bölge halkından geldi. Bölge halkı traktörüyle ve su tankerleriyle gönüllü olarak yangın mahalline koştu. Ormanlarının yandığını gören vatandaşların sabahın ilk ışıklarına kadar mücadelesi takdir topladı.

Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)

Saatlerce süren mücadelede insanüstü gayret sergileyen ve ekiplere destek olan vatandaşlar, toprağa uzanarak dinlendi. Toprak zemin üzerinde uyuyan vatandaşları görenler, bu durumun yangına karşı verilen mücadelenin ve dayanışmanın büyüklüğünü ortaya koyduğunu belirttiler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
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