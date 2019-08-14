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Yangının tahribatı gün ışığıyla ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve yaklaşık 16 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangının yol açtığı tahribat gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı.Eskişehir’in Seyitgai ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağı’nda bilinmeyen bir sebepten dün saat 03.00 sularında yangın çıktı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve yaklaşık 16 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangının yol açtığı tahribat gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı.
Eskişehir’in Seyitgai ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağı’nda bilinmeyen bir sebepten dün saat 03.00 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 16 arazöz, 7 iş makinesi ve 240 işçi ve köylü görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 16 saat süren ve 30 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Gece saatlerinde devam eden yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Sabah saatleri itibari ile soğutma çalışmalarına başlanıldı. Yangının kontrol altına alınması sonrasında meydana gelen tahribatta ortaya çıktı. Yer yer ağaçlardan duman çıkarken, bir çok canlıda yangından kaçamayarak telef oldu. Bunun yanı sıra, ekipler yeni bir yangının başlamaması için önlemlerini alırken, soğutma çalışmalarına hızla devam ediyor. Çevrede bulunan köylü halkı da sabah saatlerine kadar olay yerinden ayrılmadı.
Yanan yaklaşık 30 hektarlık alanın karadan ve havadan görüntülerinde yanının ne kadar etkili olduğu ise gözler önüne geliyor. Drone ile çekilen görüntülerde yangının gece boyu ne kadar bir alanı kül ettiği görülüyor.

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