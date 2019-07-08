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Yangının tarlalarına sıçramaması için etten duvar ördüler

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anız yangını ekili tarlalara sıçradı, 400 dönüm ekili buğday kül oldu.İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Görakar kırsal Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Yangının tarlalarına sıçramaması için etten duvar ördüler

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anız yangını ekili tarlalara sıçradı, 400 dönüm ekili buğday kül oldu.
İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Görakar kırsal Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, çevrede bulunan hasadı yapılmamış buğday tarlalarına sıçradı. Mahalledeki kadın, erkek ve çocuklar ise traktörlerin yardımıyla yangının diğer ekili tarlalara sıçramaması için büyük mücadele verdi. Ateşe karşı adete etten duvar ören vatandaşların yangın söndürme çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın söndürülürken, 400 dönüm ekili buğday kül oldu.

Yangının tarlalarına sıçramaması için etten duvar ördüler

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