Yangınına giden itfaiye yolda kaldı, 2 inek telef oldu 

Mehmet YENEN/SİMAV, (Kütahya), ( DHA)- KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde, tek katlı bir evde meydana gelen yangına müdahaleye giden itfaiye aracı, yolda mahsur kaldı. Ekiplerin yolu açmasıyla olay yerine giden itfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kullanılamaz gel gelen evin ahırında bulunan 2 inek yanarak telef oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Simav’a bağlı Kuşu Beldesinin Kaya Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Emin Dinçer (48) ve Yaşar Dinçer (50) kardeşlerin birlikte yaşadığı evde dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Daha sonra bölgeye Simav İlçe Özel İdaresine ait kepçe ve greyder gönderilerek yolun trafiğe açılması sağlandı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yaptığı 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altı alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede ahırda bulunan 2 ineğin yanarak telef olduğu öğrenildi. Yaklaşık 200 bin lira değerinde maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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