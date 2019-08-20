Yangınla Mücadele Şube Müdürü Dursun: İzmir'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor. Yangınla Mücadele Şube Müdürü Kamil Tolgay Dursun, İzmir'deki orman yangını ile ilgili, "Yangın yüzde 90 oranında çevrildi, tehlikeli bir yerleşim yeri kalmadı ve kısmen kontrol altına alındı" dedi.

Türkiye'de son günlerde meydana gelen orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde 24 saat takip ediliyor. Orman yangınlarının yaşandığı bölgeler, haritalar üzerinde merkezde bulunan ekranlara yansıtılıyor. Ayrıca yangına müdahale eden helikopterlerde bulunan kameralar ile yangınlar anbean izleniyor. Orman yangınlarına müdahale eden ekipler, merkezdeki görevliler tarafından yönlendirilerek, etkili müdahale etmeleri sağlanıyor.

Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Kamil Tolgay Dursun, yangın yönetim merkezinin 7 gün 24 saat çalıştığını belirterek, "Burada görev yapan mühendis arkadaşlarımız, ülke genelinde çıkan tüm yangınları anlık olarak takip ederek, riskli ve büyüme eğilimindeki yangınlarda koordinasyon görevi yapıyor. Son günlerde Muğla'da ve İzmir'de meydana gelen büyük yangınlarını koordinasyonu da bu merkezde yapıldı. Yangınlar, yangın mahallinde yönetilir; ama koordinasyonu buradan sağlanır" dedi.