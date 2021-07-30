Yangınla Mücadelede Üç Ülkeden Destek

Türkiye’nin özellikle güney ve güneybatı bölgelerinde yaygın bir şekilde görülen orman yangınları üç gündür devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 28 ilde 73 orman bölgesinde çıkan yangınların 55’i kontrol altına alındı ya da söndürüldü.

Ancak Antalya’nın Manavgat ilçesi olmak üzere Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan mevkii ile İzmir’in Ödemiş ilçesi başta olmak üzere 18 noktada yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Orman alanlarında arka arkaya meydana gelen yangınlar sonrası İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de valilik kararıyla ormanlara girişler yasaklandı.

Yangınlar sırasında dört kişi öldü, iki kişi ise kayboldu.

Üç gündür devam eden yangınlarda ne kadar ormanlık alanın zarar gördüğü henüz açıklanmadı.

Erdoğan: ‘‘Yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor, ‘Herhangi bir suikast var mı?’ diye bunun üzerine gidiliyor’’

Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülen eş zamanlı yangınlar sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Ancak henüz sabotaj yapıldığıyla ilgili herhangi bir bulgu söz konusu değil.

Bu konu bugün Cuma namazını Ayasofya’da kıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu.

Erdoğan, ‘‘Eş zamanlı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. ‘Herhangi bir suikast bu tür şeyler var mı yok mu’ diye bunların üzerine gidiliyor. Burada İçişleri Bakanlığımızın yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yine aynı şekilde yoğun çalışmaları var. Bütün bu çalışmalardan sonra net, ‘ne olabilir’ bunu o zaman açıklamak durumunda olacağız. Fakat bu tabii şöyle, boş verilip de geçilecek bir iş değil. Çünkü değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda, Manavgat'tan başlayıp bildiğiniz gibi Muğla, Marmaris, Bodrum bütün bu bölgeleri kapsayacak şekilde süren bir yangın’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangına müdahalede gecikme yaşandığı, hatta yangınları önlemede zaaf gösterildiği yönünde muhalefetten gelen eleştirilere ise orman yangını gibi ‘milli bakış’ gerektiren konuların aynı istikamette bakış gerektirdiği yorumunda bulundu.

Türk Hava Kurumu uçakları neden yangınlarda kullanılmıyor?

Türkiye’de uzun yıllar boyunca orman yangınlarında Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme uçakları kullanılıyordu.

2019 yılından beri orman yangınlarında uçaklarından yararlanılmayan kuruma aynı yıl eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı başkanlığında üç kişilik heyet kayyum olarak atandı.

Benzerleri Yunanistan tarafından hala aktif olarak kullanılan Canadair CL 215 tipi yangın söndürme uçağı THK’nın da envanterinde var. Altısı çalışır vaziyette dokuz adet uçağın orman yangınlarında kullanılmaması, kamuoyunda eleştirilere neden oluyor.

Erdoğan: ‘‘THK’nin elinde burada kullanılacak uçak yok; Rusya, Ukrayna’dan aldığımız Azerbaycan’ın göndereceği amfibik uçaklar tesirli’’

Erdoğan, bu eleştiriler hakkında ise ‘’Bunların anlattığı gibi değil. Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış falan da. Neye göre söylüyorsun? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu’nun elinde burada kullanılacak uçak falan yok’’ dedikten sonra Türkiye’nin son yangınlarda Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan’dan amfibi uçak tedarik ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Dünyanın sayılı itfaiye örgütlerinden bir tanesine biz sahibiz. Burada 45 helikopterle, bunlar fonksiyonel helikopter, bunlarla çalışıyoruz. Bugün itibariyle uçak sayımız 5, 6, 7’ye çıkmış vaziyette. Rusya’dan Ukrayna’dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da bir amfibik uçağını gönderecek. Bunlarla birlikte uçak sayısı altı yediyi bulacak. Amfibik olmaları hasebiyle çok daha tesirli. Yangın söndürmeye ulaşabilen uçaklarla en modern etkinlik arz ediyor’’ diye konuştu.

Erdoğan, yangın nedeniyle zarara uğrayanların tıpkı Doğu Karadeniz’de sel baskınına uğrayanlar gibi mağduriyetlerinin giderileceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu; uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu’’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’ın açıklamalarından hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Hava Kurumu’nun uçaklarının yerel yönetimlere kiralanmasını talep etti.

CHP lideri, ‘‘Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım. Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim’’ dedi.

Çavuşoğlu: ‘‘Milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar’’

Beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Manavgat’taki orman yangınını takip eden Antalya milletvekili ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, nakdi yardım yapmak isteyenler için Antalya Valiliği’nin bir banka hesabı açacağını duyurdu.

Çavuşoğlu, ‘‘Gerek Antalya’da gerekse Türkiye’nin her yerinden fidan yardımı, diğer taraftan da ayni ve nakdi yardım göndermek için telefonlar geliyor, teklifler geliyor. Şu anda bünyesinde oluşturduğumuz merkezimiz sayesinde ve değişik kurumlarımızın ve Antalyalı hemşehrilerimizin verdiği destekler sayesinde ayni olarak herhangi bir ihtiyacımız yoktur. Nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da oldu. Talepte bulunanlar oldu. Bu amaçla valiliğimiz Antalya'da bir hesap açıyor. Bu hesabı da kendileri duyuracaktır. Dün akşam TOBB başkanımız aradı. 5 milyon TL bu hesaba para göndermek istediklerini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar’’ dedi.

